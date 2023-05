Daniele Dal Moro ha rotto il silenzio sui motivi che hanno condotto lui e l’influencer Oriana Marzoli a lasciarsi.

Ad appena due mesi dalla fine del GF Vip, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro hanno annunciato che la loro storia sarebbe giunta al capolinea e in queste ore è stato lo stesso ex gieffino a parlare ai fan dei motivi che lo hanno condotto a prendere questa decisione.

Daniele Dal Moro: l’addio a Oriana Marzoli

Nelle scorse ore Oriana Marzoli ha annunciato tra le lacrime la fine della sua liaison con Daniele Dal Moro e, attraverso i social, anche l’ex gieffino ha confermato la notizia parlando delle incomprensioni che avrebbero portato lui e la modella verso questa decisione che, a quanto pare, sarebbe defitiva.

“Io e Oriana abbiamo tante incomprensioni, tante derivano dalle cose che mandate voi. Già non è facile mettere da parte quello che è successo al GF, già non è facile non litigare. Cercare di passare del tempo insieme per me e Oriana non è facile”, ha ammesso, e ancora: “Ho litigato anche con Oriana perché ultimamente non mi sono esposto sui social con lei. Io quando sono uscito ho sempre cercato di fare contenuti, foto, per voi, anche se non è nelle mie corde”, ha dichiarato, aggiungendo anche che Oriana si sarebbe sentita umiliata per il suo ultimo incontro con Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?

