Chanel Totti è stata travolta da una vera e propria valanga di critiche sui social a causa di una sua foto.

Una nuova bufera ha travolto Chanel Totti che, in queste ore, ha postato sui social un suo selfie allo specchio. In tanti tra i fan dei social hanno criticato la figlia di Ilary Blasi e di Francesco Totti per il suo scatto e c’è chi le ha scritto: “Ma a scuola non vai mai?”, e ancora: “16 anni bruciati”, oppure: “Non sembri neanche una 16enne, smettila di tirartela!”.

Chanel Totti: le critiche degli haters

Chanel Totti, la figlia di Ilary Blasi e di Francesco Totti, è stata travolta da una nuova bufera sui social. In tanti infatti l’hanno aspramente criticata per via dei suoi scatti allo specchio e, come sempre, non è mancato chi l’ha accusata di essere ricorsa alla chirurgia estetica nonostante la sua giovane età.

La figlia di Totti e di Ilary Blasi non ha replicato alle critiche in questione e sui social continua a mantenere il massimo riserbo per quanto riguarda la sua vita privata (nonostante di recente sia uscita allo scoperto con il fidanzato Cristian Babalus).

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG