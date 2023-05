Arisa ha dedicato un lungo post alle ultime e gravi vicende che l’hanno vista protagonista a causa delle sue affermazioni sul Governo Meloni.

All’intervista di Peter Gomez Arisa ha espresso il suo apprezzamento verso il governo Meloni e, contro di lei, si è scatenato un vero e proprio putiferio via social. La cantante ha dichiarato che, a seguito degli insulti da lei ricevuti via social, avrebbe rinunciato a prendere parte al Pride che si terrà nelle prossime settimane a Milano e a Roma.

“Per adesso sono solo insulti pesantissimi da parte di alcuni di voi che non so come decifrare. Oggi al mio manager è stato consigliato da parte degli organizzatori, di dirmi di non presentarmi al Pride di Milano a causa dell’ipotesi che alcuni membri della comunità possano in qualche modo mettermi in imbarazzo, io sarei venuta volentieri, però se ho fatto qualcosa di così tanto grave da meritare un trattamento così esclusivo, credo che non parteciperò neanche al pride di Roma”, ha scritto la cantante.

Arisa: gli insulti e la rinuncia al Pride

Arisa è finita nell’occhio del ciclone a causa delle sue dichiarazioni sul governo Meloni e, a seguito degli insulti rivolti contro di lei, ha preferito rinunciare a prendere parte ai Pride che si terranno nei prossimi giorni a Roma e a Milano.

Al termine del suo messaggio la cantante si è espressa anche contro tutti coloro che, in queste ore, si sono scagliati contro di lei per le sue affermazioni sul Governo Meloni, e ha scritto: “Ma prima di salutarvi un’ultima cosa la voglio scrivere: la diversità è fatta di opinioni, di esperienze e di modi di vedere la vita. La diversità è ricchezza. Me l’avevate insegnato voi. Non condannate la gente perché non la pensa esattamente come voi, magari quella gente lì vi ama lo stesso, ma voi pensate di no.” La vicenda avrà ulteriori sviluppi?

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG