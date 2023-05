La showgirl Nina Moric ha rotto il silenzio sulle sue condizioni dopo essersi mostrata su un letto d’ospedale.

Nei giorni scorsi Nina Morc ha fatto allarmare i suoi fan affermando di essere ricoverata in ospedale mentre, nelle ultime ore, ha rotto personalmente il silenzio ringraziando i medici che si sono presi cura di lei e affermando:

“Diciamo che non è stato un periodo facile. Ho avuto questo malessere che per fortuna è stato sconfitto all’equipe di tutti i medici, infermieri, anestesisti di Humanitas di Rozzano che sono angeli custodi. Ringrazio tutti coloro che mi hanno assistito, mi hanno operato e sono riusciti a salvarmi la vita”, ha dichiarato, e ancora: “Ci sono un po’ di conseguenze però sono forte e tutto andrà benissimo. Detto questo sto bene, e mi dispiace di aver allertato tutti. Non volevo dare nessuna preoccupazione a nessuno”.

Nina Moric

Nina Moric in ospedale: come sta

Nina Moric ha rotto il silenzio dopo giorni d’assenza sui social e dopo che aveva fatto preoccupare i suoi fan a causa delle sue condizioni di salute. A quanto pare la showgirl si troverebbe ancora in ospedale e, al momento, non ha voluto svelare ulteriori dettagli in merito al suo stato.

In tanti, tra i fan dei social, le hanno inviato i loro messaggi di solidarietà e affetto e sono impazienti di saperne di più sulle sue condizioni.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG