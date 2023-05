Nina Moric si è mostrata da un letto d’ospedale e ha preoccupato i suoi fan con alcuni messaggi via social.

Nina Moric si trova in ospedale e in queste ore in tanti tra fan, amici e colleghi si sono allarmati per via delle sue condizioni. L’ex moglie di Fabrizio Corona ha scritto alcuni misteriosi e inquietanti messaggi sui social, ma al momento non ha ancora svelato cosa le sia accaduto.

“Anche nell’ora più buia della vita un po’ di fede fa molta strada. Il corpo potrebbe provare dolore oggi, ma domani sarà un giorno migliore”, ha scritto nelle sue stories, e ancora: “A volte i miracoli sono persone buone e con cuori gentili. Grazie”.

Nina Moric

Nina Moric in ospedale: il messaggio

Nina Moric è tornata a preoccupare i suoi fan dopo che, negli ultimi mesi, era apparsa in stato confusionale sui social e più volte aveva scritto messaggi oscuri e inquietanti (spesso scagliandosi contro il suo ex marito, Fabrizio Corona) attraverso i social. Al momento la showgirl croata non ha rotto il silenzio sulla sue condizioni e in tanti, tra i suoi fan, sono impazienti di saperne di più sulle sue condizioni.

Nelle prossime ore l’ex moglie di Corona romperà il silenzio in merito alla questione? Per saperne di più non resta che attendere.

