Cristina Marino ha replicato contro alcuni insulti rivolti contro di lei e suo marito Luca Argentero attraverso i social.

Cristina Marino e Luca Argentero sono più felici e uniti che mai e, attraverso i social, condividono spesso i dettagli e i retroscena legati alla loro quotidianità a alla loro vita insieme.

In queste ore un leone da tastiera ha commentato una foto dell’attrice scrivendo: “Siete una coppia antipatica!”. Cristina Marino non ha mancato di replicare, e infatti ha scritto: “Disse quella con il profilo chiuso e 3 followers!”.

Luca Argentero Cristina Marino

Cristina Marino replica agli haters

Cristina Marino ha deciso di replicare personalmente contro i leoni da tastiera che, in queste ore, l’hanno presa di mira (così come suo marito) attraverso i social. Al momento la questione non ha avuto ulteriori sviluppi e in tanti si chiedono se la moglie di Argentero – così come altre sue colleghe vip – sarà costretta a rimettere in riga anche altri leoni da tastiera.

Nelle scorse ore l’attrice aveva usato sempre i suoi canali social ufficiali per lamentarsi di un fatto a cui le era capitato di assistere mentre si trovava allo zoo. Lei stessa aveva infatti affermato di aver visto una maestra avere un atteggiamento aggressivo nei confronti di un bambino e che, per questo, le aveva risposto a tono. Sulla vicenda emergeranno ulteriori dettagli?

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG