Nella serie The Ferragnez 2 è stato svelato cosa ha regalato Chiara Ferragni a suo marito Fedez per il loro quarto anniversario.

Per festeggiare il loro quarto anniversario di nozze Chiara Ferragni e Fedez sono volati a Portofino, dove hanno cenato nella lussuosa cornice di Castello Brown (con uno chef d’eccezione: Carlo Cracco).

Per l’occasione – stando a quanto è emerso dalle prime puntate di The Ferragnez – l’imprenditrice digitale ha fatto dono a suo marito di una collana con incisa la frase “limoniamo”. In molti, tra i suoi fan, hanno colto ovviamente il riferimento.

Chiara Ferragni: il regalo per l’anniversario fatto a Fedez

La serie di Prime Video incentrata sulla vita privata di Chiara Ferragni e Fedez sta tenendo i fan con il fiato sospeso e in molti hanno particolarmente apprezzato la puntata dedicata all’anniversario di matrimonio della coppia, durante la quale Chiara Ferragni ha donato a suo marito un ciondolo con scritto “limoniamo”.

La frase in questione è stata quella che Fedez le ha detto la prima volta attraverso i social dopo che lei si era mostrata mentre cantava il suo brano Vorrei ma non posto (e in cui in una strofa veniva menzionato il suo cane, Matilda). Dopo quel primo scambio di battute i due hanno deciso di uscire insieme e ben presto è iniziata la loro importante storia d’amore.

