Emma Marrone si è mostrata via social nel giorno del suo compleanno e ha svelato ai fan perché non sarebbe riuscita a smettere di piangere.

A ottobre 2022 Emma Marrone ha perso il suo adorato papà Rosario, scomparso dopo una dura battaglia contro la leucemia. La cantante ha confessato in queste ore – nel giorno del suo compleanno – cosa avrebbero fatto i fan per farle sentire la loro vicinanza e ha dichiarato tra le lacrime:

“Mi sono ricomposta un attimo perché mi avete fatto piangere, piango da quando mi sono svegliata. Vi ringrazio con tutto il cuore per questo regalo bellissimo che mi avete fatto. Donare all’Admo per il mio compleanno era la cosa più bella e inaspettata. Non ce la faccio a non piangere. Grazie, perché avete fatto una cosa bellissima, e io sono onorata e orgogliosa di essere seguita da persone belle come voi. Vi amo e mi avete resa la persona più felice oggi. Grazie, vi voglio bene”.

Emma Marrone

Emma Marrone: il primo compleanno senza il papà

Emma Marrone era estremamente legata a suo papà Rosario e, nel giorno del suo compleanno, i fan hanno deciso di farle una sorpresa facendo spontaneamente una donazione a Admo, l’associazione Donatori Midollo Osseo a cui la stessa Emma aveva invitato i fan a fare una donazione dopo la scomparsa del padre.

La cantante si è detta profondamente commossa dal gesto dei suoi fan e li ha ringraziati pubblicamente via social.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG