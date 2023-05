Arisa ha confessato ai suoi fan alcuni retroscena sulla sua vita privata e sul suo desiderio di trovare l’amore.

Arisa non ha fatto segreto di aver avuto una vita sentimentale piuttosto difficile e di aver fatto enorme fatica a innamorarsi e a trovare una persona disposta a stare con lei nonostante il suo stile di vita. Attraverso i social la cantante ha confessato che in passato sarebbe scappata tante volte da situazioni in cui non si sarebbe sentita all’altezza e a seguire ha anche svelato di desiderare ancora l’amore.

“Vorrei una cosa bella, semplice, reciproca, con una persona che abbia voglia di costruire qualcosa insieme. Se continuo con queste pretese rimarrò zitella a vita”, ha affermato nelle sue stories.

Arisa ha più volte espresso il desiderio di trovare l’amore e di avere un giorno un figlio suo ma, dopo la liaison con Vito Coppola e dopo il rapporto naufragato a un passo dalle nozze con Andrea Di Carlo, la cantante è rimasta single. Lei stessa ha però confessato ai suoi fan:

“Le persone ti amano come possono. Accettare questa cosa è sinonimo di crescita. A 40 anni l’ho accettato”. In futuro la cantante riuscirà a trovare la persona giusta per lei?

