L’account ufficiale di Ballando con le Stelle ha fatto partire un toto nomi sui nuovi possibili giudici del programma tv.

Nei giorni scorsi sono circolate numerose indiscrezioni in merito ai nuovi giudici di Ballando con le Stelle e nelle ultime ore l’account del programma ha pubblicato un post che ha alimentato ulteirorimente i gossip in circolazione. Nel post in questioni sono presenti le foto di Giuseppe Cruciani, Francesca Fagnani, Barbara D’Urso e Giancarlo Magalli e nella didascalia si legge:

“È ufficialmente partito il TOTO NOMI sui nuovi possibili giudici di Ballando con le stelle. Vogliamo sentire la vostra voce nei commenti su chi, tra di loro, vorreste in giuria! Scatenatevi.”

Ballando con le Stelle: l’account e i nuovi giudici

I giudici della nuova edizione di Ballando con le Stelle non saranno più quelli delle precedenti edizioni?

Solo alcuni giorni fa Selvaggia Lucarelli ha dichiarato a Chi di esser stata riconfermata nel suo ruolo all’interno del programma tv e in tanti, sui social, si chiedono se alcuni dei suoi colleghi potrebbero essere sostituiti con i nomi attualmente in circolazione. Al momento sulla questione non sono emerse conferme e ai fan del programma non resta che attendere ulteriori novità.

