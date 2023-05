Il conduttore Beppe Convertini ha aggiornato i suoi fan dopo un terribile incidente in moto da lui avuto nei giorni scorsi a Roma.

Beppe Convertini ha subito in queste ore un delicato intervento a seguito di un incidente vissuto in moto mentre si trovava a Roma (a causa di un’auto gli avrebbe tagliato la strada). Il conduttore ha ringraziato i medici che si sono presi cura mentre si trovava in ospedale di lui e si è mostrato per la prima volta dopo l’operazione.

“Grazie al dottor Scopelliti e al personale dell’ospedale il mio naso e occhio sono tornati al loro posto. In queste settimane ho lavorato nonostante la faccia completamente distrutta, occhio nero, naso rotto, punti di sutura”, ha scritto nel suo post via social.

Beppe Convertini: l’incidente in moto

In queste ore Beppe Convertini ha personalmente aggiornato i suoi fan sul suo stato di salute e svelando di essere tornato a lavoro anche se nei giorni scorsi ha avuto un terribile incidente in moto che, in queste ore, ha reso necessario un intervento. Le condizioni del volto tv sarebbero buone e molto presto potrà finalmente lasciare l’ospedale. Sui social in tanti tra fan, amici e colleghi gli hanno inviato i loro messaggi di supporto e solidarietà, e sono impazienti di saperne di più sul suo stato di salute.

