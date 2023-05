Valentina Ferragni è stata travolta da una valanga di critiche sui social a causa della sua nuova linea di costumi da bagno.

Una vera e propria bufera ha travolto Valentina Ferragni che in queste ore, sui social, ha lanciato la sua nuova linea di costumi da bagno. In molti hanno aspramente criticato l’influencer perché il costo dei costumi sarebbe a dir poco esagerato e per le taglie.

“Troppo sgambati, rischi che si veda tutto”, ha scritto qualcuno tra i commenti agli scatti dell’influencer, mentre un altro ha aggiunto: “Li puoi indossare solo se pesi 40 chili come le tue sorelle o le tue amiche”, e ancora: “Sono costumi per adolescenti poco sviluppate per caso?”.

Valentina Ferragni: le critiche ai bikini

Ancora una volta la sorella minore di Chiara Ferragni, Valentina, è stata travolta da una vera e propria ondata di critiche a causa dei prodotti sponsorizzati dal suo brand e in particolare per la sua nuova linea di costumi da bagno. Al momento la sorella di Chiara Ferragni non ha replicato alle critiche e in tanti, sui social, si chiedono se prima o poi lo farà.

In passato Valentina non si è tirata indietro difronte alle critiche rivolte contro di lei sui social e anzi, è intervenuta contro i tanti che l’hanno insultata per la sua forma fisica.

