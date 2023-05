Oriana Marzoli si è confessata a cuore aperto svelando quali sono i suoi reali sentimenti per Daniele Dal Moro.

A oltre un mese dalla fine del GF Vip Oriana Marzoli sembra essere sempre affiatata con Daniele Dal Moro e nella sua ultima diretta per Mtmad lei stessa ha svelato quali sono i suoi sentimenti per l’ex gieffino.

“Non é difficile incontrare una persona, ma é difficile incontrare una persona che ti piace e che ti completi, altrimenti starei sola e, se sto con Daniele è perché realmente sento qualcosa, l’avete visto nel reality”.

Oriana Marzoli

Oriana Marzoli: i sentimenti per Daniele

A quanto pare la liaison tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro starebbe continuando a gonfie vele e, nelle ultime ore, è stata la stessa influencer a svelare alcuni retroscena sui suoi sentimenti per l’ex compagno d’avventura, che avrebbe ripreso a frequentare una volta terminata l’ultima edizione del GF Vip.

Quanto affermato da Oriana a Mtmad è stato confermato anche da sua madre Cristina (intervistata insieme a lei) che ha detto: “Quando Oriana sta con un ragazzo é perché realmente questo ragazzo le piace, sente qualcosa per lui. Io so cosa attualmente lei sente per Daniele, perché altrimenti non starebbe con lui”.

