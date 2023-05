Sonia Bruganelli ha pubblicato un messaggio via social che molti credono essere una frecciatina contro suo marito Paolo Bonolis.

Da mesi circolano indiscrezioni in merito a una presunta separazione tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, che però non avrebbero ammesso di essersi lasciati “per ragioni economiche” legate al loro divorzio (stando a quanto ha svelato Dagospia). In queste ore l’ex opinionista del GF Vip ha pubblicato un messaggio che ha alimentato le voci in tal senso, e ha scritto: “Il rispetto post-relazione è una cosa che ti fa capire con chi stavi veramente”.

Sonia Bruganelli Paolo Bonolis

Sonia Bruganelli: il misterioso messaggio via social

Con l’ultimo messaggio pubblicato nelle sue stories Sonia Bruganelli ha voluto scagliare una frecciatina contro il suo ex marito, Paolo Bonolis? Al momento sulla questione non sono emerse conferme e in tanti, tra i fan dei social, sono curiosi di saperne di più.

La conduttrice e suo marito hanno sempre smentito le voci in circolazione in merito alla loro presunta crisi, ma c’è anche chi sostiene che i due si siano separati e stiano cercando di fare di tutto per non far trapelare la notizia. Sarà vero? Al momento sulla questione non è dato sapere di più e ai fan dei social non resta che attendere ulteriori notizie.

