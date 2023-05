Ultimo ha scatenato una vera e propria bufera in rete, dove si è mostrato mentre andava in motorino senza casco con altre due persone.

Ultimo è stato travolto da un’ondata di critiche in queste ore in rete dopo che sui social ha postato un video in cui lo si vede andare in motorino (per i quartieri spagnoli di Napoli) in compagnia di altre due persone e senza casco. Contro il cantante si è espresso anche il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che ha scritto:

“Una cosa inaccettabile da un personaggio pubblico seguito da tanti giovani. A meno che non ci dica che si tratta di un suo ‘sosia’’ chieda scusa pubblicamente al più presto”.

Ultimo, in tre senza casco: la polemica

Il cantante Ultimo è stato travolto da una valanga di critiche in rete dopo aver violato numerose e gravi regole del codice della strada e mostrandosi in motorino con altre due persone e senza casco. Al momento il cantante (fidanzato con la figlia di Heather Parisi) non ha rotto il silenzio in merito alla vicenda ma in tanti, sui social, lo hanno criticato aspramente.

“Personaggi pubblici, specie quelli con un pubblico giovane, hanno il dovere morale di essere i primi a dare sempre il buon esempio. Atti del genere non sono tollerabili”, ha scritto in merito alla questione il deputato Francesco Emilio Borrelli. Ultimo replicherà alle critiche nei suoi confronti?

