“Ko. Oggi per la prima volta da che ho memoria non sarò con voi. Un febbrone gigantesco da ieri non mi consente di alzarmi dal letto” ha scritto Antonella via social, e ancora: “Spero arrivederci a domani! Wonder woman inizia ad avere cedimenti…”, ha affermato la conduttrice, che sui social ha ricevuto i messaggi d’affetto e di solidarietà da parte di fan, amici e colleghi.

Antonella Clerici sta male: il messaggio

In tanti tra fan, amici e colleghi hanno espresso la loro solidarietà e il loro affetto alla conduttrice, e tra questi vi sono stati anche gli amici vip Alessia Marcuzzi, Francesca Fagnani, Chiara Francini, Catena Fiorello, Paolo Conticini e Patrizia Pellegrino. Al momento non è dato sapere con esattezza quando Antonella Clerici potrà finalmente tornare al timone dello show e sui social in tanti sono in attesa di avere ancora sue notizie.

