Antonella Clerici è intervenuta in difesa di Benedetta Rossi e ha svelato alcuni retroscena sul Festival di Sanremo da lei condotto.

Nelle ultime ore Benedetta Rossi si è sfogata via social perché in molti l’avrebbero presa di mira additandola come “ignorante” e “non in grado di occuparsi di cucina”. Sulla questione si è espressa in diretta tv Antonella Clerici, che ha tuonato:

“Come ha detto bene Francesco Canino i gastrofighetti hanno stancato perché la cucina deve essere pop e non snob”, e ancora: “Un’altra cosa, quando io ho fatto il Festival di Sanremo nel 2010, intanto nessuno ha voluto farlo con me per tanti motivi. E c’è stato un cantante di cui mai farò il nome che disse “non ci vado perché la Clerici sa troppo di sugo”. Bene, il sugo è stato il mio successo, quindi grazie a voi, al pop e al popolo che tutti i giorni ci guarda. Parlare di cucina non è di serie b, attraverso la cucina passa la cultura e voi radical chic non lo avete ancora capito”.

La solidarietà di #AntonellaClerici per #BenedettaRossi e due chicche sul suo Sanremo 2020 “Nessuno volle condurlo con me. Un cantante disse ‘non ci vado perché la Clerici sa di sugo’” 🚀 pic.twitter.com/nH5pUFuTkd — Andrea Conti ⚡️ (@IlContiAndrea) May 8, 2023

Antonella Clerici: lo sfogo in diretta tv

Antonella Clerici ha preso le difese dell’amica e foodblogger Benedetta Rossi e ha rivelato per la prima volta alcuni retroscena sulla sua conduzione al Festival di Sanremo, svelando anche un aneddoto relativo a un famoso cantante (di cui però non ha svelato l’identità). In tanti si chiedono a chi abbia fatto riferimento la conduttrice e se sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari. Intanto, sui social, Benedetta Rossi ha ricevuto la solidarietà e il supporto di molti altri amici e colleghi e in tanti sono curiosi di sapere se la vicenda avrà ulteriori sviluppi.

