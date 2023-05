Aurora Ramazzotti è stata travolta da una vera e propria bufera sui social dopo che si è mostrata in giro senza suo figlio.

Il 30 marzo scorso Aurora Ramazzotti è diventata mamma per la prima volta e nelle ultime ore, attraverso i social, si è mostrata mentre si godeva del tempo all’aria aperta e ha scritto sui social: “Ora d’aria per mami”. L’influencer non poteva immaginare cosa sarebbe accaduto di lì a breve a causa della sua story, che ha scatenato una marea di critiche nei suoi confronti.

Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti: le critiche social

Aurora Ramazzotti si sta godendo le prime settimane da neomamma e a quanto pare nelle ultime ore sarebbe riuscita a godersi una passeggiata all’aria aperta. Sui social l’influencer si è mostrata mentre era fuori casa e solo in un secondo momento ha precisato che suo figlio Cesare sarebbe stato insieme a lei. Durante la sua “ora d’aria” però è stata travolta dalle critiche delle altre madri che hanno creduto che avesse “lasciato” a casa suo figlio (nato il 30 marzo scorso) e che le hanno scritto: “Solo io nella mia ora d’aria vado a comprare cose per lui?”, e ancora: “Tutto molto interessante: ma nella vita reale che lavoro fai scusa?”, oppure “Io nella ma ora d’aria pulivo casa”. La figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti si è vista costretta a replicare, e ha quindi spiegato nelle sue stories:

“Sono partiti i soliti commenti un po’ inutili sul fatto che loro non se la sono mai presa sta benedetta ora d’aria e ora stanno tutti litigando e rivendicando il diritto di una mamma di fare un po’ quello che le pare (sacrosanto direi”, e ancora: “La cosa più divertente è che ho scritto ora d’aria perché sono uscita di casa ma Cesare era proprio di fianco a me, quindi stanno litigando per niente”.

