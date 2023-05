L’influencer Clarissa Marchese ha svelato ai fan alcuni retroscena sulla nascita del suo secondo bambino.

Clarissa Marchese è diventata mamma per la seconda volta e, attraverso i social, ha confessato ai fan quali sarebbero state le differenze tra la nascita di Arya e del piccolo Christian, avvenute rispettivamente negli Stati Uniti e in Italia. “Io ho partorito in ospedale di Montevarchi. Quando sono arrivata nella struttura ospedaliera ho fatto subito il tracciato, le visite e lì si è capito che sarebbe stato un parto abbastanza rapido”, ha rivelato nelle sue stories, e ancora: “Io ho chiesto di fare l’epidurale e quindi ho dovuto aspettare un po’ di tempo”.

Clarissa Marchese

Clarissa Marchese: la nascita del figlio

Clarissa Marchese ha dato alla luce il suo secondo figlio e, attraverso i social, ha svelato ai fan alcuni retroscena sulla nascita del bambino. L’ex tronista avrebbe chiesto l’epidurale e, a tal proposito, ha detto:

“Quando ho fatto l’epidurale negli Stati Uniti io non sentivo niente dalla pancia in giù. In Italia invece, io sono riuscita a sentire quando arrivava la contrazione. Sono stata io a dover accompagnare il bimbo fino alla nascita. Lo so che ogni parto è un’esperienza diversa ma questa volta l’ho vissuta intensamente”, ha ammesso Clarissa, che alcune settimane fa non aveva nascosto la sua preoccupazione in merito al parto. Ora che il suo bambino è finalmente nato l’influencer dovrà concentrarsi sul suo trasloco e in tanti, tra i fan dei social, non vedono l’ora di saperne di più sulla sua vita privata accanto a Federico Gregucci.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG