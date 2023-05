Paola Barale ha replicato contro Gianni Sperti che, a Verissimo, aveva scagliato una frecciatina infuocata contro di lei.

Tra Paola Barale e l’ex marito Gianni Sperti non corre buon sangue e nelle ultime ore la showgirl, ospite a Verissimo, ha replicato a ciò che lui ha insinuato su di lei affermando: “Ho delle convinzioni, continuo ad averle. Non so più cosa dire, cosa commentare. Per quanto mi riguarda si è commentato già da solo l’altra settimana. Ora ho voglia di parlare di altre cose, di concentrarmi sulle cose che mi danno entusiasmo, che mi interessano, che sono costruttive e mi riempiono il cuore. Tutto il resto è noia”.

Paola Barale

Paola Barale contro Gianni Sperti

Non corre buon sangue tra Paola Barale e Gianni Sperti e la showgirl ne ha dato prova durante la sua ultima intervista a Verissimo, dove ha anche sottolineato che non sarebbe più disposta a parlare ancora del suo ex marito. Dal canto suo Sperti, durante la sua partecipazione al programma tv (una settimana prima) aveva affermato su di lei: “Io posso dire che ho superato il fallimento del matrimonio, sono andato avanti e credevo fosse andata avanti anche lei visto che ha avuto una storia d’amore forse più lunga e importante dopo. Quindi perché parlare dell’ex prima dell’ex? Percepisco ancora del rancore, forse non è serena e quindi mi dispiace”. I due troveranno mai il modo di chiarire?

Al momento sembra che la loro unione sia finita nel peggiore dei modi e che entrambi non abbiano intenzionati sui loro passi.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG