Ezio Greggio ha partecipato al matrimonio di suo figlio Giacomo e ha scritto per lui una speciale dedica via social.

Giacomo, figlio di Ezio Greggio e della sua ex, Isabel Bengochea, è convolato a nozze. In queste ore il celebre conduttore di Striscia la Notizia ha voluto dedicare uno speciale messaggio a lui e alla moglie e sui social si è mostrato insieme ai suoi due figli scrivendo: “Ci sono giorni indimenticabili nella vita: oggi è uno di questi. Buona vita Giacomo: ILY and Shereen”.

Ezio Greggio al matrimonio del figlio

Ezio Greggio ha festeggiato più felice che mai le nozze di suo figlio Giacomo che, come suo fratello Gabriele, è da sempre riservato e lontano dalle luci dei riflettori. Il conduttore ha deciso di fare uno strappo alla sua proverbiale riservatezza e nel giorno delle sue nozze ha postato una foto in cui è ritratto con entrambi i suoi figli.

Il suo post ha fatto il pieno di like e in tanti tra fan, amici e colleghi hanno fatto le loro congratulazioni a suo figlio per i fiori d’arancio. Il conduttore ha avuto due figli insieme alla sua ex, Isabel Bengochea. Oggi il conduttore è felice accanto a Romina Pierdomenico e i due si sono spesso difesi dalle critiche relative alla loro differenza d’età (di quasi 40 anni).

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG