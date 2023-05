I naufraghi dell’Isola dei Famosi hanno affermato di aver avvistato delle strane presenze durante la notte.

Ufo e alieni all’Isola dei Famosi? Il reality show dei naufraghi non smette mai di stupire e, nelle ultime ore, Alessandro Cecchi Paone e i suoi compagni d’avventura hanno affermato di aver visto qualcosa di strano nel cuore della notte, in mezzo alle fronde degli alberi.

“Un omino luminoso sulla montagna? Oddio ma l’ho visto anche io ragazzi. Color giallo, luce gialla lassù. Impressionante. Mi sono chiesto cosa potesse essere. No che non era la Luna, era davvero altro. Sono serio, sapete che sono scettico e su tante cose non sono d’accordo. Stava fermo e poi si muoveva un po’ in mezzo agli alberi. Poi se n’è andato e poi è tornato. (…) Sono rimasto in difficoltà e senza parole. Non so cosa possa essere. Sì era un’entità luminosa color giallo chiaro. Io non dispongo di strumenti scientifici per poter dire cosa fosse con precisione. Mi sono detto ‘ma sto sognando?’. Non scherzo, no, non stavo sognando perché poi ho continuato a vederla”, ha dichiarato Alessandro Cecchi Paone mentre alcuni dei naufraghi che erano con lui affermavano di aver visto la strana presenza.

Alessandro Cecchi Paone

Alessandro Cecchi Paone: il misterioso avvistamento

Alcuni naufraghi dell’isola dei Famosi sostengono di aver visto qualcosa di misterioso e luminescente aggirarsi nella notte tra gli alberi dell’Isola ma, al momento, sulla questione non è dato sapere di più. Il conduttore Alessandro Cecchi Paone ha persino ammesso di non aver mai visto niente di simile e in tanti si chiedono se Ilary Blasi interrogherà lui e gli altri concorrenti in merito alla questione. Al momento sulla questione non è dato sapere di più e per conoscere ulteriori dettagli sulla vicenda non resta che attendere la messa in onda della prossima diretta del programma tv.

