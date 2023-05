L’influencer Vittoria Deganello si è confessata con i fan in merito al rapporto con il padre di sua figlia Ginevra.

Alcune settimane fa Vittoria Deganello è diventata mamma per la prima volta e, attraverso i social, ha svelato alcuni retroscena sulla nascita di sua figlia e sui rapporti con il padre, Alessandro Murgia, da cui lei si sarebbe separata una volta scoperto di essere incinta. Vittoria ha precisato che al momento le loro questioni irrisolte sarebbero in mano agli avvocati e xhw, per questo, non ha potuto svelare ulteriori retroscena sulla questione.

Vittoria Deganello

Vittoria Deganello: il rapporto con il padre della figlia

Vittoria Deganello non ha fatto segreto di essersi separata in malo modo da Alessandro Murgia, padre di sua figlia Ginevra che, a quanto pare, non avrebbe accettato la sua gravidanza. Dopo la nascita della bambina la sorella del calciatore, Nicole Murgia, ha fatto sapere che lui sarebbe stato presente in ospedale e che sarebbe stato intenzionato ad assumersi le sue responsabilità di padre. Sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi? Al momento il calciatore non ha rotto il silenzio sulla questione e Vittoria, dopo le ultime precisazioni sull’argomento, ha deciso di concentrarsi unicamente sul benessere di sua figlia.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG