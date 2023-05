Diletta Leotta diventerà mamma per la prima volta durante l’estate e a Verissimo ha svelato alcuni dettagli sulla sua gravidanza.

Diletta Leotta potrebbe diventatre mamma il giorno del suo compleanno (il termine della sua gravidanza è stabilito infatti per il 16 agosto) e lei e Loris Karius sarebbero al settimo cielo. La bambina nascerà a Milano e a Verissimo la conduttrice ha svelato che lei e il fidanzato sceglieranno il suo nome dopo averla vista per la prima volta.

“Io avrei voluto chiamarla come mia mamma, Ofelia. Quando, però, gliel ho detto, lei, invece di commuoversi, me l’ha bocciato”, e ancora: “A me piacerebbe un nome italiano. Loris è più per un nome straniero. Decideremo quando nascerà, guardandola”.

Diletta Leotta a Verissimo: la gravidanza

Diletta Leotta si è confessata a cuore aperto al salotto tv di Silvia Toffanin e per la prima volta ha svelato alcuni dettagli e retroscena sull’attesa del sua prima figlia. La gravidanza a quanto pare non sarebbe stata programmata da lei e Karius e a tal proposito la conduttrice ha detto: “Sono rimasta incinta dopo pochi mesi, non era preventivato. All’inizio è stato uno shock, poi mi sono detta che non ci sono regole per una cosa così bella”, e ancora: “Ero in Sicilia. Ho guardato il risultato del test mentre eravamo in videochiamata. Lui era felicissimo, io senza parole”.

La conduttrice ha annunciato la sua gravidanza via social e a seguire è stata tempestata da commenti vergognosi da parte degli utenti in rete. Qualcuno, tra i suoi fan, ha provato a prendere le sue difese.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG