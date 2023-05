Nilufar Addati ha replicato via social contro coloro che le hanno fatto i complimenti per i suoi presunti “chili in più”.

Nilufar Addati ha postato una foto seducente sui social e in pochissimo tempo c’è chi le ha fatto i complimenti non solo per la sua bellezza, ma anche per i suoi cosiddetti chili in più. “Finalmente una donna un po’ in carne”, le ha scritto qualcuno, mentre altri hanno aggiunto:

“Sei bella così…anche in carne”, “Si vede che stai bene, hai messo un po’ di kg”. Nilufar ha replicato nelle sue stories affermando: “Se volete fare un complimento a qualcuno, basta scrivere: “Sei bellissima’. Non c’è bisogno di aggiungere ‘anche in carne’ o ‘finalmente una con le forme’. Ma l’educazione ve l’ha mai insegnata qualcuno. Mi domando quando sarà chiaro alla gente che il tempo per commentare i corpi degli altri è finito. Non potete scrivere quelle robe. La metà dei commenti sono insulti travestiti da complimenti, dei complinsulti“.

Nilufar Addati: la replica sui chili in più

Come altre influencer anche Nilufar Addati si è vista fare commenti poco graditi sui social e, nelle ultime ore, lei stessa ha replicato contro chi le ha sottolineato che la sua bellezza sarebbe dovuta alle sue curve generose. L’influencer si batte da anni come esempio di body positive e in tanti, sui social, si sono detti d’accordo con quanto da lei sostenuto. “Nessun corpo è sbagliato, neanche quello di una mia collega che pesa 10 chili in meno di me. La correlazione tra forma fisica e salute mentale è troppo stretta. La dovete smettere“, ha precisato. La sua replica basterà a placare i commenti di questo tipo?

