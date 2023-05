Biagio Antonacci ha svelato per la prima volta un retroscena sulla fine della sua unione con Marianna Morandi, madre dei suoi due figli.

Biagio Antonacci ha vissuto un’importante storia d’amore con Marianna Morandi, la figlia di Gianni Morandi e madre dei suoi primi due figli. Al Corriere della Sera il cantante ha svelato per la prima volta che il suo unico senso di colpa sarebbe quello di non essere riuscito a mantenere con la donna un rapporto equilibrato e di aver infine deciso di separarsi da lei. “Quando ho deciso di non vivere più nella stessa casa con la madre dei miei primi due figli. Provavo un grande senso di colpa per i figli. A volte chi rimane male non rema a favore, ma poi il tempo vince, l’amore vince”, ha ammesso.

Biagio Antonacci: la confessione su Marianna Morandi

Biagio Antonacci ha avuto due figli insieme a Marianna Morandi ma la sua unione con lei è naufragata nel 2002 e a seguire il cantante ha ritrovato la serenità accanto a Paola Cardinale, madre del suo terzo figlio, Carlo (nato nel 2021). Lui e l’ex suocero Gianni Morandi hanno mantenuto buoni rapporti ma Biagio Antonacci ha sempre mantenuto il massimo riserbo sul suo legame con l’ex compagna. Anche Marianna Morandi (di professione attrice) è sempre stata molto riservata sulla fine del suo rapporto con Biagio Antonacci e sulla questione infatti non è dato sapere di più.

