Natalia Jr, figlia di Natalia Estrada e Giorgio Mastrota, ha confessato per la prima volta a Verissimo un dramma legato al suo passato.

Natalia Estrada è la figlia avuta dall’ex showgirl Natalia Estrada e da Giorgio Mastrota e, a differenza dei due genitori, ha sempre vissuto la sua vita stando lontana dalle luci dei riflettori. La ragazza, oggi madre di due bambini, è stata per la prima volta ospite a Verissimo, dove ha confessato alcuni dettagli sulla sua vita privata e sul periodo più buio del suo passato.

“A 18 anni ho fatto diete fai da te e questo mi ha portato nel vortice di disturbi alimentari. Ho sofferto di bulimia per cinque anni. Poi ne ho parlato con mia nonna, mamma della mamma, che mi ha spinto a parlarne”, ha confessato a Verissimo.

Natalia Mastrota: la confessione sulla bulimia

Oggi Natalia Jr Mastrota è una donna serena e realizzata e, a Verissimo, ha confessato per la prima volta come avrebbe fatto a superare il momento più buio della sua vita. Quando ha capito di soffrire di bulimia ha deciso di dedicarsi allo sport e si è presa finalmente cura di se stessa. “Lo sport mi ha aiutato a venirne fuori. Sono andata in una clinica vicino Londra e ho trovato gli strumenti per guarire”, ha ammesso a Verissimo. Oggi Natalia vive a Bormio e ha due splendidi bambini. I suo genitori hanno con lei un ottimo rapporto, e Natalia è identica a sua madre, Natalia Estrada.

