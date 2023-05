Dopo aver annunciato di avere un cancro al quarto stadio, Michela Murgia si è mostrata via social mentre faceva rasare i suoi capelli.

I fan dei social sono ancora sotto shock per l’annuncio di Michela Murgia che, nelle scorse ore, ha svelato al mondo di avere un cancro al quarto stadio e di avere difronte a sé solamente dei “mesi di vita”. A seguire la scrittrice si è mostrata via social mentre le venivano rasati i capelli e il video della sua reazione, tra il divertito e il commosso, ha suscitato le reazioni d’affetto e di calore da parte dei fan.

Michela Murgia rasa i capelli: il video

In tanti in queste ore hanno espresso la loro commozione e il loro affetto a Michela Murgia che, nelle scorse ore, ha annunciato pubblicamente di avere un cancro al quarto stadio. La scrittrice ha confessato che probabilmente le resteranno soltanto alcuni mesi di vita e la notizia ha gettato nel più profondo sconforto i suoi fan che, in queste ore, le stanno manifestando tutto il loro amore con i loro commovente messaggi. Michela Murgia ha rivelato anche che prossimamente sposerà l’attore Lorenzo Terenzi.

