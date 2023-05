Ambra Angiolini e Francesco Renga sono tornati a mostrarsi insieme sui social per un’occasione molto speciale.

Ambra Angiolini e Francesco Renga hanno mantenuto buoni rapporti dopo la loro separazione e non mancano di condividere ancora insieme i momenti più importanti della loro vita e di quella dei loro figli. Nelle ultime ore i due si sono mostrati insieme durante i festeggiamenti per il compleanno del loro figlio, Leonardo. “I festeggiamenti continuano! Auguri Leo, auguri amore mio!”, ha scritto l’attrice postando un tenero video della famiglia riunita per il lieto evento.

Ambra Angiolini e Renga: il compleanno del figlio

Dopo la dolorosa decisione di separarsi, Ambra Angiolini e Francesco Renga hanno continuato a cooperare per il bene dei loro due figli, Jolanda e Leonardo, e infine hanno scoperto di poter restare buoni amici. I due nelle ultime ore si sono mostrati via social mentre festeggiavano il compleanno del loro figlio, Leonardo, che ha compiuto 17 anni.

Con loro era ovviamente presente anche la sorella di Leonardo, Jolanda, che sui social ha acquisito sempre maggiore popolarità per via della sua somiglianza con sua madre e per via dei suoi messaggi in sua difesa.

