Vittoria Deganello si è confessata con i fan a pochi giorni dalla nascita della sua prima figlia, Ginevra.

Vittoria Deganello ha affrontato una gravidanza complessa a causa della separazione dal padre della sua bambina (Alessandro Murgia) e, dopo la nascita della piccola Ginevra, ha confessato ai fan alcuni retroscena sul suo parto e sull’allattamento. L’ex volto di UeD non ha nascosto di aver vissuto alcuni momenti difficili a causa dell’allattamento al seno e ha ringraziato i fan per i loro preziosi consigli.

“Come prima cosa, vi ringrazio perché molte di voi mi hanno dato dei consigli utilissimi. Io ho risolto con il tiralatte perché lei faceva fatica ad attaccarsi al seno. Ma se lei non si attaccava non stimolava neanche il seno a procurargli del latte”, ha confessato, e ancora: “Non ho mollato nonostante la fatica e adesso va molto meglio. Comunque la bambina è bravissima e sta prendendo anche i ritmi con i suoi orari”, ha svelato nelle sue stories.

Vittoria Deganello sta vivendo le sue prime esperienza da neomamma e sui social non manca di aggiornare i fan sulle sue condizioni e sui progressi fatti con la sua bambina. L’influencer ed ex volto tv si è trovata a dover vivere da sola alcuni momenti dei momenti più delicati della gravidanza e della nascita della figlia e più volte, attraverso i social, si è sfogata per la difficile situazione tra lei e il padre della sua bambina. Oggi sembra che l’arrivo della piccola Ginevra abbia portato una ventata di gioia nella vita di Vittoria che, almeno per adesso, ha preferito non parlare più dei rapporti tra lei e il padre di sua figlia.

