Oltre a Fiore Argento, Asia Argento ha avuto un’altra sorella, Anna, scomparsa nel 1994 in un tragico incidente stradale.

Asia Argento è approdata in queste ore all’Isola dei Famosi per fare una sorpresa a sua sorella Fiore. L’attrice, in costume da bagno, ha sfoggiato i suoi numerosi tatuaggi e in molti non hanno potuto fare a meno di notare il grande angelo impresso sul suo ventre. La stessa attrice ha svelato in passato che quel tatuaggio sarebbe stato da lei dedicato alla sorella Anna Ceroli Nicolodi, la sorella scomparsa nel 1994 in un incidente stradale.

Asia Argento: il tatuaggio dedicato alla sorella

Asia Argento ha un rapporto speciale con sua sorella Fiore e all’Isola dei Famosi ha cercato di portare il suo supporto e il suo affetto alla sorella che quest’anno è tra i naufraghi del reality show. L’attrice in passato ha avuto un’altra sorella, Anna, a cui sarebbe stata profondamente legata.

Purtroppo la sorella dell’attrice è deceduta dopo un tragico incidente stradale, e a tal proposito Asia Argento ha scritto per lei via social: “E’ stata scelta per diventare uno spirito superiore, puro, che circonda tutti coloro che la amano e hanno bisogno della sua protezione. Pregate per tutte le anime dei vostri cari che se ne sono andati, sono i vostri alleati nelle vostre lotte e nei vostri progessi. Ti amo sorellina“.

