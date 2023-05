Sui social è stato pubblicato un video che sembra provare come Belen e Antonino Spinalbese abbiano pranzato insieme alcuni giorni fa.

Sui social è spuntato un video in cui si vedono Antonino Spinalbese e sua figlia Luna Mari pranzare insieme. Nel video si sente ridere una donna (presumibilmente l’autrice del video) la cui voce, secondo molti, sarebbe quella della showgirl argentina Belen Rodriguez, ex dell’hair stylist e madre della piccola Luna. Al momento i due non hanno confermato né smentito le voci in circolazione, ma molti credono che abbiano pranzato insieme.

Belen Rodriguez

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese a pranzo insieme?

Belen e Antonino Spinalbese hanno pranzato insieme? L’indiscrezione è diventata sempre più insistente e, secondo i rumor in circolazione, sarebbe stata la stessa showgirl argentina a riprendere il suo ex compagno e la figlia Luna Mari mentre pranzavano insieme a lei in un locale.

Al momento sulla questione non sono emerse conferme e Belen non ha rotto il silenzio sulle voci in circolazione. Da alcune settimane la showgirl non appare insieme al marito Stefano De Martino, e sui social la questione ha alimentato le voci in merito a una presunta crisi tra i due. Sulla vicenda – così come sul resto della sua vita privata – la showgirl argentina sembra voler continuare a mantenere la massima discrezione.

