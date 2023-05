Ospite al salotto di Verissimo Tina Cipollari ha confessato alcuni dettagli e retroscena sulla sua vita privata.

Tina Cipollari è stata ospite di Silvia Toffanin e a Verissimo e per la prima volta ha confessato i retroscena sui sacrifici fatti nell’arco della sua carriera e sulla sua vita privata. L’opinionista vamp di Uomini e Donne oggi sarebbe single dopo la dolorosa fine della sua storia (finita male) con Vincenzo Ferrara, e a Verissimo ha rivelato per la prima volta quale sarebbe stato il suo principe azzurro.

“A che punto sono con l’amore? Devo ancora partire”, ha detto l’ex moglie di Kikò Nalli, e ancora: “Nella vita ho fatto molti sacrifici, mia mamma mi ha sempre detto “Tina devi renderti indipendente perché questa è la cosa più importante”.

Tina Cipollari: la confessione sull’amore

Oggi Tina Cipollari è single e, sfortunatamente, non sembra esser riuscita ancora a trovare la persona giusta per lei. L’opinionista vamp è stata ospite a Verissimo, dove ha confessato anche alcuni retroscena sulla sua passata storia d’amore con un uomo di nome Antonio, prematuramente scomparso e che per lei sarebbe stato il grande amore della sua vita.

“Lui è stato il mio principe azzurro che mi ha fatto vivere i sogni. Con lui ho vissuto una storia d’amore bellissima che ha segnato la mia vita. Ero molto innamorata di lui e mi ha insegnato a vivere. Lui è stato in grado di cambiare la mia vita in meglio. Purtroppo è morto qualche anno fa e mi sono ritrovata da sola. La fede mi ha aiutato tantissimo perché io spesso parlavo con Dio. La fede è stata ed è ancora oggi importante”, ha affermato.

