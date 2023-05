Attraverso i social Dayane Mello si è scagliata contro i fan che sono stati indelicati nei confronti della sua vita privata.

Dayana Mello ha tuonato in queste ore contro i fan dei social che si sono inseriti in maniera indelicata in alcune dinamiche relative alla sua vita privata. “Questa cosa mi fa tanta tristezza perchè è violazione della privacy”, ha tuonato la modella, che a seguire è entrata più nel dettaglio affermando:

“Ci sono tante persone fra i miei follower che scrivono ai miei affetti e dicono: “Penso che Dayane farebbe una bellissima coppia con te” (…) Ma questa cosa mi fa inca**are. Parliamo di una vera e propria mancanza di rispetto nei confronti delle persone che voglio preservare e che porto nella mia vita.”

Dayane Mello

Dayane Mello: lo sfogo via social

Dayana Mello si è scagliata via social contro i fan che sarebbero stati indelicati nei confronti delle persone a lei care, arrivando persino a contattare alcune di esse sostenendo che Dayane avrebbe formato con alcuni di loro una bellissima coppia. Al momento sulla questione non è dato sapere di più e in tanti, tra i fan dei social, si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi in futuro.

