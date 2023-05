Chiara Ferragni è balzata agli onori delle cronache per una sua replica a una fan e in queste ore anche la madre è intervenuta via social.

Chiara Ferragni ha deciso di replicare personalmente a una ragazzina che in queste ore sui social l’ha “strigliata” per un suo scatto in perizoma (e praticamente senza veli). La risposta dell’influencer ha diviso il pubblico social (tra favorevoli e contrari) mentre la madre della bambina ha detto (a La Repubblica):

“Non pensavo che da un commento di una bambina potesse venire fuori tutta questa polemica (…) giusto e maturo il commento espresso dalla mia Giulietta”, e ancora: “Non è una risposta che avrei dato io da mamma, ma non mi sento di rispondere né di giudicarla”.

Chiara Ferragni: la replica alla giovane fan

Chiara Ferragni è tornata a far discutere il pubblico della rete per un suo scatto in lingerie e in queste ore sui social ha scritto in risposta alla fan 11enne (che si era detta contraria alla sua foto in slip):

“Ci hanno insegnato che le donne non possono osare e questo è uno dei tanti modi che io utilizzo per prendermi la libertà che tutti dovremmo avere. Faccio incazzare i puritani? Missione compiuta allora”. La vicenda avrà ulteriori sviluppi? In tanti sui social sono curiosi di saperne di più.

