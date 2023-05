Sarebbe giunta al termine la liaison tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, sbocciata mentre erano al Grande Fratello Vip.

Amore al capolinea per Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro: i due, secondo indiscrezioni, si sarebbero separati e l’influencer avrebbe già fatto le valigie per tornare nella sua Madrid. In queste ore è stata la stessa Oriana a dare adito alle voci in merito alla loro rottura scrivendo sui social:

“Non sto bene. Vi prego, non taggatemi più in cose d’amore, non mi aiuta, ok?”.

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro: l’addio

Dopo le voci circolate nei giorni scorsi in merito ai loro presunti problemi di fiducia, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sarebbero detti definitivamente addio. L’indiscrezione è diventata sempre più insistente in rete, specie dopo che Oriana si è mostrata visibilmente provata via social.

Sulla questione emergeranno ulteriori particolari? I fan sono impazienti di saperne di più e si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi. Al momento Daniele (che nei giorni scorsi si era sfogato via social per le continue intromissioni dei fan nella sua vita privata) ha preferito non proferire parola in merito alla vicenda e in tanti si chiedono se lo farà.

