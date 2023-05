Tommaso Zorzi si è mostrato mentre teneva il piccolo Cesare e i fan hanno riempito di messaggi d’affetto il suo post.

Tommaso Zorzi è diventato lo “zio” acquisito del piccolo Cesare, figlio della sua migliore amica Aurora Ramazzotti. In queste ore lui stesso si è mostrato mentre teneva in braccio il bambino e l’immagine in questione ha commosso i tanti fan dei social che gli hanno scritto: “Uno scatto che riscalda l’anima”, e ancora: “Auguro a Tommaso di diventare padre, sarebbe dolcissimo”.

Tommaso Zorzi tiene il figlio di Aurora Ramazzotti: il post sui social

Tommaso Zorzi ha fatto il pieno di like sui social mostrandosi mentre teneva in braccio il piccolo Cesare, figlio della sua amica Aurora Ramazzotti. In tanti hanno fatto i complimenti al loro beniamino sui social e si chiedono se, prima o poi, Zorzi riuscirà a realizzare il sogno di avere una famiglia tutta sua.

L’influencer al momento sarebbe tornato ad essere single dopo la fine della sua importante storia d’amore con il ballerino Tommaso Stanzani, con cui ha mantenuto buoni rapporti. I due non hanno mai svelato pubblicamente le cause della loro rottura, ma l’ex volto di Amici ha rivelato di provare ancora dei sentimenti importanti nei confronti del suo ex.

