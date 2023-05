Attraverso i social Cristina Marino ha raccontato un grave episodio che le sarebbe capitato mentre si trovava allo zoo con sua figlia Nina.

Cristina Marino ha utilizzato i suoi canali social per sfogarsi a causa di un episodio a cui si sarebbe trovata ad assistere mentre si trovava al parco con sua figlia e che lei stessa ha raccontato via social.

“Ho bisogno di condividere al volo perché ho un nervoso… Sono allo zoo con Nina e, ovviamente, essendo maggio, ci sono 200 bimbi in gita. Ho appena visto una maestra che spingeva, ma spingeva, un bambino per rimetterlo in fila. Mi sono avvicinata e le ho detto che era agghiacciante come si stava relazionando col bambino e mi ha risposto che dovevo farmi i caz* miei. Usando la parola ‘caz*i’ davanti ai bambini…“, ha dichiarato la moglie di Luca Argentero.

Cristina Marino

Cristina Marino: lo sfogo contro una maestra

Cristina Marino ha denunciato via social un episodio a cui si sarebbe suo malgrado trovata ad assistere mentre si trovava in uno zoo con sua figlia e ha espresso tutto il suo sgomento verso ciò che sarebbe accaduto dopo che lei avrebbe richiamato una maestra per come si stava comportando con un bambino.

“Sono un attimo allucinata, mi fa orrore pensare come i genitori si impegnino a educare i propri figli e poi vengono mandati a scuola e le maestre si comportano così. Sono davvero innervosita”, ha detto l’attrice, che oltre alla piccola Nina ha avuto il suo secondo figlio, Noè Roberto, insieme al marito Luca Argentero.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG