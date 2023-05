All’Isola dei Famosi Cristina Scuccia ha svelato di avere un nuovo amore e sua madre ha commentato pubblicamente la questione.

La mamma di Cristina Scuccia ha confessato a Chi quale sarebbe stata la sua impressione rispetto alle ultime confessioni fatte da sua figlia all’Isola dei Famosi dove, tra le varie cose, ha ammesso di avere una persona speciale che la starebbe aspettando a Madrid.

“Come dice Papa Francesco “Una mamma sa custodire, collegare nel cuore e vivificare”. L’Amore per una figlia è un grande dono e la felicità di Cristina è la mia. Qui la seguiamo tutti, i nipotini non vedono l’ora di rivederla, soprattutto Nonna Lucia! Spero queste mie righe possano arrivarle. Aspetto il suo ritorno per abbracciarla e parlare da sole di tutto ciò che desidera, io sarò sempre con lei”, ha dichiarato la mamma della naufraga.

Cristina Scuccia: la confessione della madre

La mamma di Cristina Scuccia si è detta sempre pronta e disponibile a sostenere sua figlia che, nell’ultima diretta dell’Isola dei Famosi, ha confessato di avere una persona speciale ad attenderla a Madrid. In tanti sui social sono curiosi di saperne di più in merito alla vicenda ma, al momento, la naufraga si è detta intenzionata a mantenere il massimo riserbo in merito alla questione.

“Prima di arrivare qui mi ero promessa di non parlare e dire niente. Però ammetto che qualcuno che mi manca c’è. Nei mesi scorsi ho incontrato una persona in Spagna. E a dire il vero mi mancano tante cose, parlare, stare insieme, andare a mangiare. Stando qui è uscito tutto, l’amore è bello”, ha dichiarato l’ex suora durante l’ultima diretta del reality show.

