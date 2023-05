Romina Power è stata ospite alla serata di Al Bano all’arena di Verona e ha scagliato una frecciatina alla compagna del cantante.

Loredana Lecciso è stata la grande assente al concerto evento organizzato per gli 80 anni di Al Bano all’arena di Verona mentre la storica ex del cantante, Romina Power, si è esibita insieme a lui ed è stata protagonista di un botta e risposta ironico con lo stesso artista di Cellino San Marco.

“Te ne sei andata in America per 16 anni. Io come un cretino lì ad aspettare, pensando forse cambierà, forse no”,” le ha detto l’ex marito, a cui la Power ha risposto lapidaria: “Mi sembra che tanto solo ad aspettare non stavi”.

Al Bano Carrisi Romina Power

Romina Power: la frecciatina ad Al Bano e Loredana Lecciso

Oggi Romina Power e il suo ex, Al Bano Carrisi, sono riusciti a trovare una nuova armonia e di frequente i due si sono esibiti insieme. Nelle ultime ore i due cantanti si sono resi protagonisti anche di una schermaglia ironica durante il live organizzato per il compleanno di Al Bano e in tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi. Al Bano – colpito e affondato dalla frecciatina dell’ex moglie – ha cercato di aggiustare il tiro affermando:

“Tu hai una faccia che diventi la Callas senza cantare. Non capisci i miei complimenti. Hai la forza, la musicalità… Abbiamo vissuto una storia molto interessante. Abbiamo cantato cose interessanti perché crediamo nei valori”.

