L’ex suora Cristina Scuccia ha confermato all’Isola dei Famosi di avere una liaison con una persona misteriosa.

Love story in corso per Cristina Scuccia? Incalzata dalle domande di Ilary Blasi l’ex suora Cristina Scuccia ha confermato di avere una relazione con una misteriosa “persona” e a seguire ha sbottato contro la conduttrice intimandole di smettere di fare domande. “Basta Ilary con le domande!”, ha detto.

Cristina Scuccia

Cristina Scuccia conferma la sua relazione: le parole

L’ex suora Cristina Scuccia ha confermato di avere una relazione sentimentale e all’Isola dei Famosi ha detto: “È un germoglio. I germogli vanno protetti. L’amore sì, è una cosa bella. Non voglio che si confonda la mia uscita dal convento con questa cosa qua. In due anni sono successe tante cose e poco prima di iniziare questa avventura ho conosciuto questa persona”.

L’ex suora non ha svelato l’identità della misteriosa persona al suo fianco e in tanti, sui social, sono impazienti di saperne di più. L’ex volto di The Voice e oggi naufraga dell’Isola dei Famosi ha anche affermato di aver conosciuto questa persona quando si è trasferita in Spagna (ossia nel 2020, dopo aver detto addio alla vita consacrata). Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari? I fan sono impazienti di saperne di più, ma al momento Cristina Scuccia sembra intenzionata a mantenere il massimo riserbo in merito alla questione.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG