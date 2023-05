Chiara Ferragni avrebbe avuto un flirt con un famoso attore di Hollywood e a svelarlo ci ha pensato suo marito Fedez.

Chiara Ferragni ha avuto un flirt con un attore noto in tutto il mondo? A svelarlo è stato il marito dell’influencer, Fedez, in una puntata di The Ferragnez 2. Durante l’ennesimo battibecco tra lui e la moglie (per via delle lodi fatte dal rapper alla modella Gigi Hadid) il rapper ha chiosato bonariamente:

“Tu però ci sei uscita con Jared Leto”. L’influencer ha replicato affermando: “Non ci sono uscita. Ero andata ad una sua festa di Halloween e ci siamo scritti ma non siamo mai usciti insieme”.

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni e Fedez: il flirt con un attore

In The Ferragnez 2 Chiara Ferragni e Fedez sono tornati a generare clamore con alcuni retroscena sulla loro vita privata, e per la prima volta l’influencer ha svelato di aver avuto un flirt con il celebre attore americano Jared Leto.

I due in realtà si sarebbero solamente scritti e, stando a quanto da lei stessa affermato, sarebbe stata a una festa di Halloween a casa dell’attore (probabilmente quando ancora abitava a Los Angeles). Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari? Sui social i fan sono curiosi di saperne di più.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG