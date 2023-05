L’ereditiera Paris Hilton ha svelato attraverso i social di esser stata colpita da un tragico e doloroso lutto.

Paris Hilton ha perso in queste ore il suo adorato chihuahua, Harajuku Bitch, e lei stessa ha annunciato la tragica notizia attraverso i social. L’ereditiera, visibilmente scossa dalla perdita, ha scritto in un suo post sui social:

“Oggi il mio cuore si è spezzato nel dire addio al mio prezioso Chihuahua”, e ancora: “Per 23 anni incredibili, ha riempito la mia vita di così tanto amore, lealtа e momenti indimenticabili. Ha vissuto una vita lunga, bella e iconica circondata dall’amore fino al suo ultimo sonno tranquillo”.

Un tragico e doloroso lutto ha colpito in queste ore Paris Hilton, che ha perso il suo adorata chihuahua Harajuku Bitch. L’amico a quattro zampe dell’ereditiera era al suo fianco da ben 23 anni, e Paris Hilton non ha nascosto il suo enorme dolore scrivendo:

“Riposa in pace, mio dolce tesoro. Grazie per aver benedetto la mia vita con il tuo amore incondizionato. Sarai sempre il mio angioletto, sempre amato. Ti amo e mi mancherai per sempre“. In tanti hanno espresso il loro affetto e il loro supporto a Paris Hilton, che di recente ha annunciato di essere diventata madre per la prima volta.

