Jessica Selassié ha fatto una rivelazione enigmatica in merito al suo rapporto con Barù Gaetani, conosciuto nella casa del GF Vip.

Durante la sua partecipazione al GF Vip 6, Jessica Selassié si è avvicinata sempre di più a Barù Gaetani e in tanti tra i fan dei social hanno creduto che tra i due potesse sbocciare qualcosa di più che una semplice amicizia. Nonostante i due abbiano più volte smentito la questione, in queste ore è stata la stessa principessa etiope a rispondere ad alcune domande dei fan che le hanno chiesto se per caso lei e Barù stessero continuando a vedersi.

Jessica ha scritto sui social: “Le situazioni delicate si affrontano diversamente. Grazie, spero tu possa capire”. Cosa avrà voluto dire?

Jessica Selassié: la risposta enigmatica su Barù

Jessica Selassié e Barù hanno continuato a frequentarsi dopo la fine della loro esperienza al GF Vip? Più volte la principessa etiope ha manifestato il suo interesse verso l’ex compagno di avventura, che però aveva precisato di poter restare per lei solamente un buon amico.

In tanti tra i fan dei social sono impazienti di sapere se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e se finalmente Jessica e Barù si decideranno a svelare ulteriori retroscena in merito alla loro relazione. Al momento l’ex vincitrice del GF vip ha preferito glissare in merito alle domande dei fan sull’argomento.

