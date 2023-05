Aurora Ramazzotti si è mostrata durante i suoi primi allenamenti a seguito della nascita di suo figlio, il piccolo Cesare.

A quasi due mesi dalla nascita del piccolo Cesare, Aurora Ramazzotti è finalmente tornata ad allenarsi e sui social ha svelato di avere enormi dolori a lei causati dall’acido lattico. La figlia di Michelle Hunziker si è mostrata mentre saliva a stento una rampa di scale e ha scritto ironica sui social (taggando il fidanzato Goffredo Cerza): “Domani Cesare lo prendi in braccio tu”.

Aurora Ramazzotti torna a fare sport

Aurora Ramazzotti non ha mai nascosto quanto per lei lo sport sia incredibilmente importante e nelle ultime ore, attraverso i social, lei stessa ha svelato ai fan di essere tornata per la prima volta in palestra dopo la nascita di suo figlio, il piccolo Cesare (in precedenza Aurora aveva svelato di aver dovuto rinunciare agli allenamenti per via della sua gravidanza).

Aurora ha anche scherzato sui dolori a lei causati dall’acido lattico dopo il primo, durissimo allenamento, e ha fatto il pieno di like tra i fan. La figlia di Michelle Hunziker è al settimo cielo per la nascita di suo figlio Cesare e i fan dei social non vedono l’ora di saperne di più sulla sua nuova vita da mamma.

