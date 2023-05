Attraverso i social la giornalista Selvaggia Lucarelli ha svelato i motivi per cui ha smesso di mangiare carne.

Selvaggia Lucarelli non ha fatto segreto di aver smesso di mangiare carne animale da quando ha visto il documentario Dominion, incentrato sullo sfruttamento degli animali negli allevamenti intensivi. La giornalista ha dichiarato:

“Io e il mio fidanzato Lorenzo abbiamo resistito per 45 minuti, non riuscivamo a parlare mentre lo vedevamo, eravamo autenticamente sotto shock. Poi abbiamo pianto”, ha ammesso tramite social, dove ha spiegato i motivi che l’hanno indotta a smettere di mangiare carne.

Selvaggia Lucarelli ha svelato i motivi per cui abbia deciso di non mangiare più carne. La giornalista ha confessato che la sua decisione sarebbe avvenuta dopo aver visto parte del documentario Dominion, incentrato sui processi subiti dagli animali dagli allevamenti intensivi fino al momento della macellazione.

“Chiunque scelga di mangiare carne, e non lo demonizzo perché anche io ho mangiato carne fino a poco tempo fa, lo deve fare da persona informata. Deve sapere che tipo di sistema economico finanzia, un sistema economico che si fonda non solo sulla sofferenza animale, e quella va ricordata, ma sul disinteresse per le questioni ambientali e su una corsa al guadagno che se ne frega degli uomini, degli animali e dell’ambiente”, ha svelato la giornalista, che avrebbe preso la decisione di non mangiare più carne dopo aver visto il documentario insieme al fidanzato Lorenzo Biagiarelli.

