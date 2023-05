Marcella Bella ha replicato contro chi, in queste ore, ha insinuato che fosse ricorsa alla chirurgia plastica.

Un fan di Marcella Bella le ha chiesto via social chi fosse il suo chirurgo plastico visto che, la cantante, a 70 anni, è ancora in splendida forma. La cantante ha subito messo in chiaro di non essere mai ricorsa alla chirurgia plastica e a sorpresa, attraverso i social, ha scagliato una frecciatina contro la famosa collega Ornella Vanoni.

“Mi dispiace deludere ma la mia mamma mi ha lasciato un buonissimo DNA. Infatti ho ancora i miei lineamenti e sempre la stessa faccia, compatibalmente con la mia età. Però visto che tu ne hai tanto bisogno posso chiedere al chirurgo della Vanoni o di qualche altra collega il numero di un meraviglioso chirurgo estetico che ti può rifare la faccia. Per il cervello non hanno ancora inventato niente, mi spiace. Devi tenertelo così con me. Baci.”

Marcella Bella

Marcella Bella: la frecciatina a Ornella Vanoni

Marcella Bella ha chiarito immediatamente di non essere mai ricorsa alla chirurgia plastica e ha replicato piccata contro chi ha insinuato, invece, che ne avesse fatto ricorso.

La cantante ha anche consigliato alla fan in questione di chiedere consiglio a Ornella Vanoni, che notoriamente ha fatto più volte uso della chirurgia plastica nel corso degli anni. La celebre cantante replicherà alle parole della collega?

