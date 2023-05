Attraverso i social Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sono sfogati per la scomparsa di una loro giovane fan.

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro hanno manifestato via social il loro dolore e il loro shock per la prematura scomparsa di una giovane fan, che si sarebbe tolta la vita dopo esser stata presa di mira dai bulli.

“Quella ragazza si chiama Lindsay, si è tolta la vita due giorni fa per molestie scolastiche. Adesso è morta. Ha amato molto Oriana e Daniele. Le parole sono superflue. Trovava rifugio nell’amore di Dany e Oriana per allontanare il buio, almeno per un po’”, si legge sul canale del fanclub dedicato all’ex coppia del GF Vip, che ha commentato la questione attraverso i social.

Oriana Marzoli

Oriana e Daniele sconvolti: una fan è morta

Una ragazza di nome Lindsay si sarebbe tolta la vita dopo esser stata presa di mira dai bulli e in queste ore Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro hanno espresso il loro dolore e il loro sgomento a causa dell’accaduto.

“Ti abbraccio piccola Lindsay. Stop bullyng please”, ha scritto Daniele nelle sue stories, mentre Oriana gli ha fatto eco scrivendo: “Sono veramente sconvolta. Scusate, ero fuori dal parrucchiere e ho visto soltanto adesso. Ho appena visto questa notizia bruttissima. Non so cosa dire sono molto scioccata. (…) Mi dispiace da morire. E non so cosa dire perché sono spiazzata dopo aver letto tutto”.

In tanti sui social hanno espresso il loro apprezzamento per le parole spese dai due ex volti del GF vip, che hanno cercato di sensibilizzare i fan sul tema del bullismo a causa di quanto accaduto alla loro giovane fan. Oriana e Daniele si sono conosciuti nella casa del GF Vip e ben presto tra loro è sbocciato qualcosa di più che una semplice amicizia.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG