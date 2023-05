Sophie Codegoni è stata travolta da una vera e propria bufera sui social a causa di alcuni scatti di sua figlia, Celine Blue.

Alcuni giorni fa Sophie Codegoni ha dato alla luce la sua prima figlia, Celine Blue, e attraverso i social in queste ore è finita nell’occhio del ciclone a causa di alcuni scatti della bambina, che per l’occasione ha fotografato con uno dei completini realizzati per la sua linea d’abiti per neonati. Il risultato ottenuto non è stato quello sperato e infatti in moltissimi tra i fan di Sophie l’hanno presa di mira scrivendo:

“Vergognati, usi tua figlia per farti pubblicità! Non è una bambola!”, e ancora “Ma tu questa bambina la tieni per fare la modella così piccolissima”, oppure: “Creatura è bellissima ma ha freddo, povera piccola coprila e mettile una copertina sulle gambe…”.

Sophie Codegoni: polemica per le foto della figlia

Come molte altre influencer anche Sophie Codegoni è finita nell’occhio del ciclone per aver usato sua figlia Celine come “modella” per la sua linea d’abiti per neonati. Al momento la fidanzata di Alessandro Basciano non ha replicato alle numerose critiche nei suoi confronti e in tanti, sui social, si chiedono se prima o poi lo farà.

La piccola Celine è nata solo da alcuni giorni e sui social è già diventata una vera e propria star. I suoi genitori, Sophie e Alessandro Basciano, non perdono occasione per raccontare dettagli e retroscena sul suo conto e in tanti non vedono l’ora di saperne di più sulla loro nuova vita da neogenitori.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG