Nelle ultime ore è diventata sempre più insistente un’indiscrezione secondo cui Belen e De Martino sarebbero di nuovo in crisi. Sarà vera?

Una nuova crisi in atto tra Belen Rodriguez e suo marito Stefano De Martino? L’indiscrezione è diventata sempre più insistente nelle ultime ore ma i due, come sempre, hanno preferito mantenere il massimo riserbo e non l’hanno confermata né smentita.

Nel frattempo una fonte anonima ha svelato a Deianira Marzano di aver sentito il ballerino mentre in aeroporto telefonava (presumibilmente a sua moglie) affermando: “Ciao amore, sto per imbarcarmi”.

La persona a cui ha telefonato era Belen Rodriguez? E soprattutto, si tratterà della conferma che tra i due non sia in atto alcuna crisi?

Stefano e Belen in crisi: l’indiscrezione

Secondo rumor diventati sempre più insistenti sarebbe in atto una nuova crisi sentimentale tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, ma al momento sulla questione non vi sono conferme.

I due sono tornati insieme per la seconda volta circa un anno fa ma, avendo con loro due bambini (Santiago e Luna Marì) hanno più volte precisato di voler cercare di proteggere la loro privacy e vivere con discrezione il loro inaspettato ritorno di fiamma.

